В УПЦ МП заявили, что ведут переговоры об освобождении украинских моряков по церковной линии Сегодня, 16:56 46 Цей матеріал також доступний українською Переговоры о возвращении задержанных в Керченском проливе моряков между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно - Климент

Переговоры о возвращении граждан Украины, в том числе и задержанных в Керченском проливе моряков, между Киевом и Москвой по церковной линии проходят постоянно.

Об этом информационному агентству ТАСС сообщил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви московского патриархата архиепископ Климент.

“Блаженнейший [предстоятель УПЦ МП Онуфрий - ред.] не раз обращался с такими просьбами к патриарху [Московскому и всея Руси] Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию”, - заявил архиепископ.

В то же время Климент признал, что "результатов обращения пока нет".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обратился к предстоятелю УПЦ МП Онуфрию с просьбой немедленно связаться с Москвой, чтобы принять необходимые меры по церковной линии для освобождения украинских моряков.

25 ноября РФ захватила три украинских корабля в Керченском проливе вместе с экипажем. 24 украинских моряка в данный момент находятся в плену в России.