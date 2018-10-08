В Украину вернулся дипломат, высланный Будапештом из-за скандала с венгерскими паспортами в Берегово

Украинский дипломат, который был выслан из консульства в Будапеште, вернулся в Украину.
Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет Громадське.
Он будет работать в представительстве МИД Украины в Ужгороде.
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Напомним, из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
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В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
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