В Украину вернулся дипломат, высланный Будапештом из-за скандала с венгерскими паспортами в Берегово

Дипломат будет работать в представительстве украинского МИД в Ужгороде

Украинский дипломат, который был выслан из консульства в Будапеште, вернулся в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, пишет Громадське.

Он будет работать в представительстве МИД Украины в Ужгороде.

Напомним, из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).