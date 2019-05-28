В Украину приедут главы МИД Германии и Франции Сегодня, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Francois Lenoir/Reuters Министры двух стран ЕС совершат совместный визит в Киев Francois Lenoir/Reuters

В четверг, 30 мая, в Украину приедет глава МИД Германии Хайко Маас и его коллега из Франции Жан-Ив Ле Дриан.

О визите немецкого министра сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Позже информацию о совместном визите министров двух стран ЕС подтвердила спикер украинского внешнеполитического ведомства Катерина Зеленко.

«Состоится совместный визит глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции», — сказала она, пишет Интерфакс-Украина.

Представитель МИД Украины добавила, что формат возможных дипломатических встреч на данный момент прорабатывается.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны договорились поддерживать тесный рабочий контакт в вопросах «нормандского формата» и конфликта на Донбассе.

Позже в Администрации президента сообщили, что Германия будет одной из первых стран, которую посетит украинский президент.