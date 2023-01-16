В Украину прибыла заместительница госсекретаря США Шерман 16 января, 19:30 Переговоры в Киеве с американской делегацией во главе с заместительницей госсекретаря Венди Шерман, 16 января 2023 года (Фото:Офис президента)

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман в понедельник, 16 января, прибыла в Киев. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, она встретилась с главой ОП Андреем Ермаком.

На переговорах также присутствовали посол США в Украине Бриджит Бринк, замглавы Офиса президента Андрей Сибига, глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий и военное командование.

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Андрей Ермак рассказал о ситуации на фронте и в целом в Украине и поблагодарил США за поддержку: «Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую оказывают нам США, американский народ, правительство, президент и Конгресс».

Представители украинской разведки и командующие на оперативных направлениях во время встречи рассказали американской делегации о том, что нужно защитников Украины. Представители США заслушали доклады о работе ПВО, которая отражала массированные российские удары во время новогодних праздников и 14 января.

Они обсудили восстановление поврежденных энергообъектов и их защиту от вражеских воздушных атак.

«Мы настроены на открытость и прозрачность всей информации, потому что сейчас мы чувствуем: когда мы вместе в этом бою, США с нами — это очень важно и приближает победу. Но, безусловно, мы стремимся одержать эту победу, не теряя наших людей, наши города и инфраструктуру», — добавил Ермак.

Венди Шерман также встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем и обсудила финансовую помощь Украине и восстановление энергетики.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на рекордную сумму почти 3 млрд долларов, который включает 50 БМП Bradley, 18 САУ, управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow и не только.