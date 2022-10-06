В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага. Она выступает за предоставление Украине БМП Marder и танков Leopard 6 октября, 13:33 Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (Фото:Marie-Agnes Strack-Zimmermann/Twitter)

В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в четверг, 6 октября. Она не раз призывала правительство Германии передать Украине танки Leopard 2.

У себя в Twitter Штрак-Циммерман написала, что планирует пообщаться с политиками, военными и в очередной раз подчеркнула подчеркнула: Берлин должен увеличить поддержку Киеву.

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Как пишет Der Spiegel, в пятницу глава оборонного комитета Бундестага проведет переговоры с министром обороны Алексеем Резниковым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Штрак-Циммерман заявила, по ее мнению, ввиду успехов ВСУ, немецкая боевая машина пехоты Marder, за модернизацию которых готов взяться производитель, может быть пригодной для использования.

«Если вы хотите отвоевать восточную Украину, это имеет смысл в моем понимании. Marder предназначена для боевых позиций. Это было бы дополнительное военное средство, которое очень актуально на данном этапе», — сказала она.

Глава оборонного комитета Бундестага отвергла утверждение некоторых противников поставок украинской армии немецких танков и БМП, что бойцы ВСУ якобы не смогут использовать эти западные системы вооружения.

«Это „бородатый“ аргумент. Про PzH 2000 и Gepard уже такое говорили. Можно использовать фазу до зимы для подготовки украинских воинов на Marder», — сказала Штрак-Циммерман.

Накануне глава Европарламента Роберта Метсола призвала ЕС поставлять танки для Вооруженных сил Украины.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2. Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

15 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.



21 сентября на пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование по немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, пишет Politico.