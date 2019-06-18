В Украину прибыл временный поверенный в делах США Сегодня, 10:27 Цей матеріал також доступний українською НВ Тейлор уже работал в Украине в качестве посла НВ

В Украину прибыл временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Как сообщили в американском дипломатическом ведомстве в Facebook, перед этим назначением он занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами», — сказал дипломат.

Он добавил, что США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тейлор заменил на посту временного поверенного Кристину Квин. Она вернется к работе в должности заместителя главы миссии.

Уильям Тейлор уже работал в Украине в качестве посла США с 2006 по 2009 годы.

Ранее сообщалось, что временного поверенного в делах США могут назначить вместо посла в Украине.

Посол США в Украине Мила Йованович завершила свою каденцию 20 мая. В посольстве заявили, что ее замена является плановой.