В Украину прибыл новый посол Франции 20 августа, 09:46 Новый посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер (Фото:Gaël Veyssiere / Twitter)

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter в субботу, 19 августа.

«Начинается моя миссия назначенного посла в Украине. Я осознаю, насколько мне повезло, что мне доверили такую чувствительную миссию, когда эта страна достойно справляется с российской агрессией, а также большую ответственность, которая с этим связана», — написал дипломат.

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Предыдущий посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter пожелал преемнику «успехов в этой замечательной, захватывающей и важной миссии».



«Эстафета солидарности и дружбы Франции и Украины уже передана и находится в ваших надежных руках. С наилучшими пожеланиями», — написал он в Twitter.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен объявил о завершении своей дипломатической миссии этим летом. Он проработал в Украине почти четыре года. По сообщениям французских СМИ, де Понсен будет назначен послом в Польше.

В этом году в Украине также сменяются послы Германии и Великобритании. В июле начал работу в Украине новый посол Германии Мартин Егер, а в сентябре должен прибыть новый посол Великобритании Мартин Харрис, который заменит Мелинду Симмонс.