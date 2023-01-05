В Украину поступила новая партия военной помощи от Германии

5 января, 16:16
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Помощь Германии включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Помощь Германии включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Германия на этой неделе передала Украине новую партию военной помощи, которая включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительств.

Всего Германия передала ВСУ следующую технику:

  • 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;
  • 2 бронированные эвакуационные машины;
  • один тягач — транспортер танков М1070 Oshkos;
  • 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;
  • 63 пикапа;
  • 17 грузовиков 8×8;
  • 8 разведывательных дронов;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 27 антидроновых датчиков и глушилок;
  • 7 машин для пограничной службы;
  • 12 крупнотоннажных прицепов;
  • 21 генератор;
  • 32 мобильных системы отопления;
  • одна машина скорой помощи
  • 36 400 шерстяных одеял.

Видео дня

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https://www.youtube.com/embed/K45HAvFfPlo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Германия Российская агрессия Войска РФ

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