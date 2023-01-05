В Украину поступила новая партия военной помощи от Германии 5 января, 16:16 Помощь Германии включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Германия на этой неделе передала Украине новую партию военной помощи, которая включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительств.

Всего Германия передала ВСУ следующую технику:

20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;

2 бронированные эвакуационные машины;

один тягач — транспортер танков М1070 Oshkos;

7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;

63 пикапа;

17 грузовиков 8×8;

8 разведывательных дронов;

30 систем обнаружения дронов;

27 антидроновых датчиков и глушилок;

7 машин для пограничной службы;

12 крупнотоннажных прицепов;

21 генератор;

32 мобильных системы отопления;

одна машина скорой помощи

36 400 шерстяных одеял.

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала, что Берлин подумает, как увеличить поставки военной помощиУкраине после решения Вашингтона передать украинским военным ЗРК Patriot.