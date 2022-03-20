Зеленский — одна из «мишеней». В Украину начали прибывать группы боевиков, которые связаны с владельцем ЧВК Вагнера — разведка

20 марта, 12:52
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В воскресенье, 20 марта, в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, которые связаны с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК Лига (Вагнер) Евгением Пригожиным, сообщает Главное управление разведки Украины.

В разведке заявили, что основная задача преступников — ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

«Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов», — сказано в сообщении.

Видео дня

По информации разведки, ключевые «мишени» наемников, в частности Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмигаль.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ