Цель — полное отвоевание всех областей. Украина сначала освобождает все оккупированные территории, затем ведет переговоры — ГУР 17 ноября, 14:13 Украинский защитник (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что военные поражения страны-агрессора России усиливают ее попытки вести переговоры с украинскими властями.

По его словам, деятельность Украины по всем направлениям имеет одну цель: полное отвоевание всех областей, оккупированных Россией.

«Наши основные силы в конце февраля находились на востоке Украины. Основным полем боя был Донбасс, а не юг. Тогда был Минск I и Минск II, и переговоры обратились к решению вопроса о временно оккупированном Донбассе. Результатом стала новая война. Поэтому наша цель сегодня другая: сначала мы освобождаем все оккупированные территории, затем ведем переговоры», — сказал он в интервью t-online.

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Скибицкий добавил, что в России люди начинают понимать, что происходит.

«После вторжения советского союза в Афганистан прошло десятилетие до его распада. У Путина меньше ресурсов, меньше власти, меньше друзей. Смена власти может произойти раньше», — сказал представитель ГУР.

После бегства армии РФ из Херсона и возникшего из-за этого раскола внутри российского общества переговорные позиции Москвы настолько ослабли, что она начала призывать Киев к диалогу «без предварительных условий».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что переговоры возможны лишь после выполнения страной-агрессором ряда ключевых требований, основным из которых является вывод ее войск с территории Украины.