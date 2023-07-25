ГУР о дроновой программе в РФ: Объемы, которые декларирует враг, носят пропагандистский характер

25 июля, 12:12
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Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне)

Андрей Юсов (Фото:Скриншот/Суспільне)

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя дроновую программу в РФ, заявил, что объемы, которые декларирует враг, носят пропагандистский характер.

«Она есть и она развивается (дроновая программа в РФ — ред). Другое дело, что объемы, которые декларирует враг, в большей степени носят пропагандистский характер», — сказал он в эфире телемарафона.

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Однако, по его словам, безусловно, это фактор, поэтому «списывать со счетов и пренебрегать этим нельзя».

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Юсов заявил, что Китай поставляет России не вооружение.

«Очень важным моментом является то, что речь не идет о поставках вооружений. Это преимущественно товары двойного назначения или даже просто гражданская техника, которая поставляется. Те же дроны Украина так же покупает, но вопрос возможностей», — сказал он.

В мае министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в рамках проекта Армия дронов в Украине уже подготовили 10 тысяч операторов БПЛА.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Китай Разведка Дроны Война России против Украины

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