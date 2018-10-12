В украинском правительстве прокомментировали данные об увольнении чиновников с венгерскими паспортами на Закарпатье

Шаг чиновников Закарпатья, которые решили написать заявление об увольнении и покинуть должности из-за наличия венгерских паспортов, является честным, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Я сама чиновник и понимаю, что нельзя служить двум царям или двум государствам. Хотя у нас существует законодательная "вилка" по двойному гражданству, закон О государственной службе является однозначным. Поэтому этот шаг чиновников, имеющих двойное гражданство, - по крайней мере честный", - сказала она, пишет Европейская правда.
Климпуш-Цинцадзе добавила, что это тот минимум, который "стоит ожидать от государственного чиновника".
Ранее местные СМИ сообщили, что закарпатские чиновники, которые попали в базу Миротворца из-за наличия венгерского гражданства, начали писать заявления об увольнении.
Перед этим власти Закарпатской области заявили, что начнут проверки чиновников, которые попали в базу Миротворца.
В базу Миротворца попали украинцы, которые получили венгерские паспорта и гражданство страны. Среди них есть четыре депутата и заместитель мэра одного из городов Закарпатья. Впоследствии список был расширен до 500 человек.
Кроме того, сайт внес главу МИД Венгрии Петера Сийярто в свою базу из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины.
В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).
Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.
В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.
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После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.
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