В украинском правительстве прокомментировали данные об увольнении чиновников с венгерскими паспортами на Закарпатье

Шаг чиновников Закарпатья, которые решили написать заявление об увольнении и покинуть должности из-за наличия венгерских паспортов, является честным, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я сама чиновник и понимаю, что нельзя служить двум царям или двум государствам. Хотя у нас существует законодательная "вилка" по двойному гражданству, закон О государственной службе является однозначным. Поэтому этот шаг чиновников, имеющих двойное гражданство, - по крайней мере честный", - сказала она, пишет Европейская правда.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что это тот минимум, который "стоит ожидать от государственного чиновника".

Ранее местные СМИ сообщили, что закарпатские чиновники, которые попали в базу Миротворца из-за наличия венгерского гражданства, начали писать заявления об увольнении.

Перед этим власти Закарпатской области заявили, что начнут проверки чиновников, которые попали в базу Миротворца.

В базу Миротворца попали украинцы, которые получили венгерские паспорта и гражданство страны. Среди них есть четыре депутата и заместитель мэра одного из городов Закарпатья. Впоследствии список был расширен до 500 человек.

Кроме того, сайт внес главу МИД Венгрии Петера Сийярто в свою базу из-за покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

Из-за скандала с выдачей украинцам венгерских паспортов Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке консула Украины.

После инцидента Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине.