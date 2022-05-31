Американский генерал допускает возможность эскалации боевых действий в Украине 31 мая, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (Фото:REUTERS/Julia Nikhinson)

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли допускает возможность эскалации в войне России против Украины.



Война России против Украины — главные события 31 мая

«Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся», — сказал Милли в интервью Fox News.

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По его словам, сейчас продолжаются «определяющие оперативные бои» на востоке Украины.

Он уточнил, что следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.

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