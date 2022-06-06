На стороне Украины воюет до 1500 белорусских добровольцев — Тихановская

6 июня, 04:07
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Белорусские добровольцы защищают Украину с 2014 года (Фото:facebook.com/belwarriors)

Белорусские добровольцы защищают Украину с 2014 года (Фото:facebook.com/belwarriors)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала, сколько белорусских добровольцев воюют на стороне Украины. Это около 1500 человек и их количество, вероятно, будет расти.

Об этом она сказала в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Тихановская рассказала, что когда началась война в Украине, многие в Беларуси считали, что украинцам нужно помочь, поэтому были организованы батальоны.

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«В настоящее время это до 1 500 человек. Они разные в разных городах, под наблюдением украинской армии», - сказала Тихановская.

Кроме того, по ее словам, белорусы, которые хотят помочь Украине, также учатся в других странах. Где именно и сколько добровольцев Тихановская не уточнила, отметив, что не уполномочена об этом говорить.

«Часто это люди, нуждающиеся в обучении, поскольку не имеют военного опыта. Но, наверное, количество белорусских бойцов рядом с Украиной будет расти», — сказала Тихановская.

Против российских оккупантов в Украине воюет белорусский полк имени Кастуся Калиновского, сформированный в марте 2022 как батальон для защиты Украины, в частности Киева.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Добровольцы Украина-Беларусь Светлана Тихановская Война России против Украины

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