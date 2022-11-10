Потери России в Украине значительно превысили 100 тысяч военных — генерал Милли 10 ноября, 09:27 Потери РФ в Украине превысили 100 тысяч военных (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными, сообщил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.



По словам генерала, украинские Вооруженные силы, «вероятно», понесли такие же потери, сообщает Reuters.

«Вы видите более 100 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. То же самое, вероятно, на украинской стороне. Много человеческих страданий», — сказал Милли.

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Агентство отмечает, что оценки генерала не могут быть независимо подтверждены.

Милли добавил, что в ходе войны от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами, 40 тысяч мирных жителей погибли.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 77950 своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ