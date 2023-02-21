Британская разведка объяснила, почему в Украине растет количество жертв среди мирного населения 21 февраля, 09:24 Причиной роста числа жертв среди украинского гражданского населения называют неизбирательное использование оружия РФ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

По данным британской разведки, рост числа жертв среди гражданского населения в Украине в основном связан с неизбирательным применением Россией артиллерии и других систем оружия.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что, по состоянию на 13 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину, среди них — 7 199 убитых и 11 756 раненых. При этом 697 жертв среди гражданского населения зафиксировали в январе 2023 года.

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Организация при этом признает, что реальное количество погибших и пострадавших может быть больше.

Данные других независимых аналитиков свидетельствуют о том, что, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей Украины. Данные за январь 2023 года показали, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но в основном было сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

«В течение января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к ухудшению относительно повреждений как медицинских, так и учебных учреждений. Эти инциденты и последующие жертвы среди гражданского населения, вероятно, в основном связаны с отсутствием избирательности со стороны России в использовании артиллерии и других систем оружия», — говорится в сообщении.