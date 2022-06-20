Чтобы расширить отношения. Зеленский решил назначить специального представителя Украины по Африке 20 июня, 18:29 Цей матеріал також доступний українською Зеленский намерен расширить отношения с Африкой (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении расширить отношения страны со странами Африканского Союза и назначить специального представителя Украины по Африке.

«Именно во время моей каденции была утверждена первая Стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке», — заявил президент Украины в своем выступлении по видеосвязи на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза 20 июня.

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Также он сообщил, что, по его поручению, готовится первое в истории Украинского государства региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Кроме того, Зеленский инициирует визиты в страны Африки представителей Верховной Рады.

«Я приглашаю вас посетить наше государство уже сейчас, чтобы обновить наши отношения на двустороннем уровне. И предлагаю уже начать готовить — по нашему общему желанию — большую политико-экономическую конференцию Украина — Африка», — заявил украинский президент.

Он напомнил, что «во многих странах Африканского Союза хорошо знают Украину экономически и в сфере образования». «Наши связи действительно очень давние. Наши специалисты строили предприятия в ваших странах еще в советское время. Ваши студенты учились в наших университетах и учатся сейчас», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что до 24 февраля более 300 украинских «голубых шлемов» выполняли задачи в составе шести миссий ООН.

«А наш национальный контингент, в частности 18 отдельный вертолетный отряд, был важной частью Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго», — добавил президент.

Он также подчеркнул, что, если бы не российская война, африканские страны находились бы «в совершенно ином положении — абсолютно безопасном».

«Вот почему, чтобы не было голода, должны закончиться и попытки таких государств, как Россия, вернуться к захватнической политике колониализма», — сказал Зеленский.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко ответил на призыв главы Африканского союза Маки Салла разминировать украинские порты для вывоза зерна в страны Африки, несмотря на угрозу со стороны РФ.

Он заявил, что Украина всегда была надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынки Африки и твердо намерена возобновить экспорт зерна, чтобы помочь странам обеспечить свою продовольственную безопасность.

«Однако один важный момент должен быть кристально ясным. Африке грозит скачок цен на продовольствие и потенциальный голод из-за вторжения России в Украину. Российская армия разрушает важнейшую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует украинские морские порты и зерновые терминалы и наносит ракетные удары по южным сельскохозяйственным районам Украины. Россия также ворует зерно с захваченных силой украинских территорий», — написал спикер МИДа и добавил, что в этом контексте неприятно слышать об обязанностях Украины, когда отсутствует осуждение РФ и призывы к прекращению разрушительной войны.

Спикер МИД также призвал президента Сенегала Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги воздействия на Россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные боевые действия.

«Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн зерна, застрявших в морских портах, и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами», — добавил Николенко.

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