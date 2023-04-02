В Украине погиб еще один французский доброволец

2 апреля, 13:16
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В Украине погибли уже восемь французских добровольцев (Фото:International Legion for the Defense of Ukraine / Facebook)

В Украине погибли уже восемь французских добровольцев (Фото:International Legion for the Defense of Ukraine / Facebook)

В Украине погиб еще один французский доброволец, воевавший на стороне Украины в рядах Интернационального легиона.

Сначала об этом сообщила французская газета Le Monde.

Издание писало, что доброволец, которого она называет "Т.", погиб в Украине на прошлой неделе.

В субботу, 1 апреля, эту информацию подтвердили в МИДе Франции, пишет La Parisien.

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"Мы узнали печальное известие об этой смерти. Мы выражаем соболезнования семье, с которой контактируют соответствующие департаменты министерства", - заявили в МИД Франции в комментарии агентству AFP.

Ранее, 21 марта, стало известно о гибели под Бахмутом 30-летнего французского добровольца Кевина Д., вставшего на защиту Украины больше года назад.

Как пишет Le Monde, таким образом, уже восемь французов погибли с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Франция Легионеры Французы Война России против Украины Интернациональный легион

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