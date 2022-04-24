В МИД Украины разочарованы заявлением министра иностранных дел Австрии, который высказался против вступления Украины в ЕС 24 апреля, 13:37 Цей матеріал також доступний українською В Киеве отреагировали на заявление главы МИД Австрии о перспективах членства Украины в ЕС (Фото:НВ)

В МИД Украины отреагировали на высказывания федерального министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга о европейском будущем Украины. Киев разочарован словами министра о том, что Украине не следует становиться членом ЕС.

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Об этом спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщил в комментарии НВ.

«Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — сказали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Николенко напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.

«Их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило России подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран. Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в выступлении на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге заявил, что Украине не следует становиться членом Евросоюза, а пойти «другим путем» сближения с ЕС.

Глава МИД Австрии также считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Владимир Зеленский. Он объяснил это тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

Вместе с тем Шалленберг поддержал дальнейшее углубление отношений Евросоюза с Украиной.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по безотлагательному вступлению по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.



18 апреля президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.



Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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