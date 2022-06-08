Подоляк о планах Госдумы «отменить» независимость Литвы: аппетиты империи не ограничиваются Украиной 8 июня, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Намерение Госдумы отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российской власти, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он также добавил, что аппетиты РФ не ограничиваются Украиной.

«Это (планы об „отмене“ независимости Литвы — ред.) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России — самообман, который принесет войну на территорию ЕС», — подчеркнул Подоляк.

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По его словам, сейчас войну возможно остановить только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.

8 июня в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР О признании независимости Литовской Республики.

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