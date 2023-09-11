В Украине начал работу новый посол Великобритании Мартин Гаррис 11 сентября, 19:36 Мартин Гаррис (Фото:МИД Украины)

В понедельник, 11 сентября, в Украине начал работу новый посол Великобритании Мартин Гаррис.

Эту информацию официально подтвердило посольство.

Новый посол Гаррис вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Евгению Перебийнису.

Замминистра поздравил посла с началом его дипломатической миссии в Украине, выразив надежду, что его работа Украине будет способствовать дальнейшему углублению украино-британских отношений.

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Собеседники обсудили весь спектр вопросов сотрудничества между Украиной и Великобританией, обменялись мнениями относительно конкретных шагов по углублению взаимодействия в контексте курса Украины на членство в НАТО, а также реализации международных инициатив в поддержку Украины.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу усиления санкционного давления на Россию и функционированию Черноморского «зернового коридора» для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Ранее в британском правительстве сообщили, что послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис, который заменит на этом посту Мелинду Симмонс, ротация состоится в сентябре 2023 года.

Мартин Харрис уже работал в Киеве в 2003—2008 годах и занимал должность заместителя посла и генерального консула.

Мелинда Симмонс возглавляла дипломатическую миссию Великобритании в Украине с 2019 года. Она продолжит работу на дипломатической службе в другой должности.