В Украине нет "внутреннего конфликта", Крым и Донбасс захватили русские солдаты - постпред Германии в ООН Сегодня, 05:22 6956 Цей матеріал також доступний українською EPA Германия не верит российским словам о “внутреннем конфликте” в Украине. EPA

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом.

Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, передает Интерфакс-Украина.

"Слушая (постоянного представителя РФ - ред) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", - отреагировал в начале своей речи Хойзген на прозвучавшие перед этим высказывания представителя РФ.

Постпред РФ, по чьему требованию и было созвано заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине, в своем спиче традиционно обвинил власти Украины в саботировании реализации минских соглашений, организации провокаций, создании тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе и т.д.

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Немецкий дипломат также подчеркнул, что российские заявления о якобы "внутреннем конфликте" в Украине - обман.

"Наши российские друзья годами говорят, и Василий вновь это повторил, что, "в Украине внутренний конфликт по смене правительства". Мы знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию Крыма и Донецка, и Луганска", - сказал Хойзген.

Он добавил, что попытки представителей РФ с помощью различных неправдивых заявлений дистанцироваться и представить себя непричастными к происходившему в 2014 году в Крыму и на Донбассе были позже нивелированы показанным по российскому же телевидению признанием, что президент РФ Владимир Путин приказал спецслужбам захватить Крым еще 20 февраля того года.

"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то "брал судьбу в свои руки"? Нет, это были российские военнослужащие. В 2014-2015 годах это становилось все яснее", - заявил постпред ФРГ в ООН.

Хойген также обратил внимание на попытки властей России скрыть правду об участии ВС РФ в боях против Украины. Так, когда после августа 2014 года появились погибшие российские солдаты, а комитет солдатских матерей в Санкт-Петербурге стал заявлять, что российские военные воюют на Донбассе, Путин своим указом засекретил все данные о потерях в ВС РФ в мирное время, а комитет матерей был объявлен "иностранным агентом".

Напомним, Россия обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений.

