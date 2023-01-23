В Украине будущего не место тем, кто обогащается за счет государственных ресурсов — посол Бринк 23 января, 20:24 Посол США в Украине Бриджит Бринк (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Украине будущего не может быть места тем, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк перед началом лекции украинской лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, которую организовал Киевский безопасностный форум, созданный Фондом Арсения Яценюка Open Ukraine.



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Посол сказала, что США полностью поддерживают Украину в борьбе за ее будущее и продолжат помогать с тем, чтобы институты работали «ради интересов многих, а не нескольких». Демократия «требует постоянных усилий и неустанного труда», отметила Бринк.



Она вспомнила обращение президента Владимира Зеленского от 22 января, во время которого он сказал, что сила общества и государства основывается на правосудии и справедливости.

«В будущей Украине не может быть места тем, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу… Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического сообщества», — подчеркнула Бринк.



Дипломат также повторила, что США будут помогать Украине столько, сколько понадобится, и будут ее партнерами в войне против российской агрессии.

«Мы будем поддерживать вас в построении нового будущего, которое будет достойно жертв, которые вы принесли. Мы очень гордимся тем, что вы наши партнеры», — добавила она.

Владимир Зеленский в обращении 22 января комментировал информацию о коррупционных скандалах, в частности, о взятке замминистра развития громад и закупках для военных. Он анонсировал «справедливые решения» в ближайшую неделю.