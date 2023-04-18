США нашли в Украине четыре ЗРК, которые Россия, вероятно, хотела передать Египту — WP 18 апреля, 13:43 Владимир Путин и Абдель Фатах ас-Сиси (Фото:REUTERS/Alexander Zemlianichenko)

Американская фото- и радиоэлектронная разведка обнаружила на поле боя в Украине четыре российских зенитно-ракетных комплекса SA-23, которые, «вероятнее всего», должны были экспортировать в Египет. Об этом говорится в одном из слитных документов Пентагона, сообщает The Washington Post.



Согласно ему, в 2017 году Каир якобы подписал с Москвой контракт на поставки четырех батарей SA-23. Первые две передали Египту в 2020 и 2021 годах. Вернула ли страна России эти две системы для использования в полномасштабной войне против Украины, в документе не сказано.

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Как пишет газета, Каир и Москва имеют давнюю историю военного и торгового сотрудничества, несмотря на то, что Египет рассчитывает на военную помощь США — ежегодно на нее выделяют более $1 миллиарда. После того, как Россия снова нападала на Украину в прошлом году, Каир занял публичную «позицию невмешательства», осудил вторжение в ООН, но в целом сохранял нейтралитет.

Также документы свидетельствуют о том, что Египет, якобы разработавший детальные планы экспорта в Россию реактивных снарядов для РСЗО, после переговоров с американскими чиновниками в марте одобрил производство артиллерийских боеприпасов для Киева.

На прошлой неделе WP сообщила, что президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси в феврале якобы тайно договорился с Москвой о поставках до 40 тысяч 122-мм реактивных снарядов Sakr-45 для реактивных систем залпового огня, говорилось в одном из документов. Каир официально это отрицает, а неназванный представитель американского правительства заявил, что нет никаких признаков того, что Египет выполнил план.

