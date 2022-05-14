В Украине находится 105 российских батальонных тактических групп — Пентагон
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Украине находится 105 российских батальонных тактических групп. Число российских БТГ на Донбассе продолжает расти.
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Об этом идет речь в брифинге Минобороны США.
«И кстати, прямо сейчас – и я не упоминал об этом раньше – но, по нашим оценкам, Россия сейчас имеет только 105 действующих БТГ в Украине», – сказал чиновник Пентагона.
В то же время, отмечается, что количество российских БТГ на Донбассе продолжает расти.
«Там очень сильно желание бороться. Опять же, у нас нет полного представления о каждом подразделении, но мы не видим проблем с сплоченностью и моральным духом подразделений, мы не видим неофициальных свидетельств проблем сплоченности и морального духа в украинских войсках», - ответил он.
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