В Украине до последнего надеялись, что РФ решится на наступление только с оккупированных территорий Донбасса — генерал 5 июня, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Колонна российской техники на востоке Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

По словам командира оперативно-тактической группировки Север Дмитрия Красильникова, военные до последнего надеялись, что Россия начнет свои активные боевые действия с временно оккупированной территории Донбасса. Силы ООС были готовы к нападению противника.

"Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник начнет свои активные боевые действия с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же — маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований „Л/ДНР“ основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно. До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему", — говорит Красильников в интервью, опубликованном Генштабом.

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Генерал уверяет, что переход к активным боевым действиям не был для ОТУ Север неожиданным.

Военные, по его словам, находились в тонусе, части и подразделения находились на боевых позициях, артиллерия была в районах ожидания.

«То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили основное наше боевое могущество… и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери противнику», — заявил Красильников.

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