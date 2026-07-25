Ответ на удары РФ. Зеленский подтвердил атаку на предприятие в Кирове в 1200 км от границы Украины, НПЗ в Тюмени и ряде других объектов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по РФ в субботу, 25 июля. В частности, по предприятию в Кирове в 1200 км от границы Украины, НПЗ в Тюмени , логистическому объекту в Екатеринбурге и складу горюче-смазочных материалов в Ростове.

В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что Украина продолжает применять дальнобойные санкции в ответ на российские удары.

«Этой ночью воины наших Сил обороны поразили в разных регионах России цели, работающие на эту войну», — написал он.

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По словам главы государства, вновь было атаковано предприятие в Кирове, откуда поставляются компоненты для средств, которыми Россия наносит удары по нашим людям. Расстояние от государственной границы Украины — около 1200 километров.

Также Зеленский сообщил, что были атакованы НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге и склад горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.

«Есть и очень хорошие результаты ударов большой дальности в акватории Каспийского моря. В частности, это суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана, а также военный корабль», — добавил он.

Напомним, что 25 июля на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника. Это один из крупнейших НПЗ в РФ.

Кроме того, в российском городе Энгельс Саратовской области объявляли ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА. Сообщалось о сильном пожаре, предположительно, на территории воинской части. Также масштабный пожар возник в Ростове.