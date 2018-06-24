24 июня 2018, воскресенье

В Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы

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Избирательные участки закроются в 17 часов по киевскому времени

Избирательные участки закроются в 17 часов по киевскому времени

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные парламентские и президентские выборы.

Об этом сообщает Reuters.

"Граждане Турции участвуют в голосовании за нового президента и парламент на выборах, которые станут самым большим вызовом для (действующего президента - ред.) Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития, с тех пор как они пришли к власти более 15 лет назад", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что более 56 млн турок зарегистрировались, чтобы отдать свой голос на досрочных президентских и парламентских выборах. Избирательные участки закроются в 17 часов по киевскому времени.

Как известно, согласно результатам референдума 2017 года новый президент Турции будет иметь более широкие полномочия.

Ранее в Турции сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперника действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах.

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