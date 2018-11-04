В турецкой Анталии открыли консульство Украины

В Турции в городе Анталия открыли консульство Украины. Об этом сообщают в официальном интернет-представительстве президента Украины Петра Порошенко, который принял участие в церемонии открытия в рамках своего визита в Турцию.

Отмечается, что Турцию ежегодно посещает более 1,3 миллиона украинцев, из них 800 тысяч приезжают в Анталию. При этом местная украинская община составляет более 35 тысяч человек.

"Каждый украинец, который приезжает в Турцию, Анталию, должен чувствовать заботу государства. Каждый украинец, проживающий в Анталии, должен чувствовать заботу государства", – заявил Порошенко.

Наличие консульства позволит украинским дипломатам активнее приобщаться к международным саммитам, которые проходят в Анталии, добавил президент.

Дипприсутнисть усиливается. @poroshenko открыл Консульство????????в Анталии. Наличие консульства это повышение уровня заботы государства о спивввитчизникив, консульской опеки и заботы, на уровне государств это свидетельство высокого уровня сотрудничества, путь к усилению межрегиональных связей pic.twitter.com/kpu2qwikBb 4 ноября 2018 г.

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