В Турции заявили, что не видят «никаких проблем» для встречи Зеленского, Путина и Трампа в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности собрать президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также российского диктатора Владимира Путина и лидера Турции Реджепма Тайипа Эрдогана на следующем раунде переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает memurlar.net.

Отмечается, что Фидан повторил заявления Кремля о том, что Россия готова к третьему раунду переговоров и «ждет ответа Украины», а также заявил, что по сравнению с прошлым саммитом, все, в том числе и Путин, «не видят никаких проблем со своими собеседниками в том, чтобы собраться вместе».

«Нет никаких проблем с самим принципом проведения саммита Трампом, Путиным, Зеленским и нашим президентом», — заявил Фидан.

Он также добавил, что ближе всего к миру Россия и Украина подошли на переговорах в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия «ждет» от Украины предложений по дате третьего раунда переговоров.

Кроме того, о так называемой «готовности» РФ к переговорам заявлял и сам Путин.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина — Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров глава украинского ведомства сказал журналистам, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными. Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа страны-агрессора до конца июня. У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу, добавил Умеров. Россия отказывалась передать Украине свой документ до момента встречи в Стамбуле. Украина же передала свой меморандум заранее.

13 июня министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает переговоры, где принимаются решения и решаются вопросы. Он также добавил, что на прошлой встрече Украина продемонстрировала свой конструктивизм, но страна-агрессор РФ «проявила полную неадекватность», передав меморандум, в котором выдвигает свои ультиматумы.