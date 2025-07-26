Турция заявила о потенциальном «саммите лидеров» Украины и РФ в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров обеих стран на территории Турции.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.



По словам Фидана, третий раунд переговоров, состоявшийся 23 июля, сосредоточился на условиях, при которых возможна встреча президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

«Было достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь большая работа возлагается на переговорные делегации», — отметил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что война в Украине имеет серьезные региональные и глобальные последствия, а ситуация «может привести к еще большему расколу и конфликту на международной арене». Он охарактеризовал эту войну как «дорогостоящую и чрезвычайно опасную», в которой использовано все, кроме ядерного оружия.

Фидан выразил осторожный оптимизм, отметив, что стороны демонстрируют волю к компромиссу:

«Если так будет продолжаться, я считаю, что будет достигнуто временное решение. У каждого есть свой козырь, который не раскрывают. Мы стараемся создать благоприятные условия».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что работает над организацией встречи между лидерами Украины и России.

Текущая инициатива является продолжением диалога, который продолжается с мая этого года:

16 мая — первый раунд переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

2 июня — второй раунд.

23 июля — третья встреча, на которой обсуждалось возможное проведение саммита лидеров.