Турция не передает Украине кассетные боеприпасы — украинский посол 11 января, 19:45 Флаг Турции (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Турция не передает Украине кассетные боеприпасы, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Он также обвинил издание Foreign Policy в попытке подорвать отношения между Турцией и Украиной и создать плохой имидж Украины и Турции в мире.

«Новость о том, что Турция поставляет кассетные боеприпасы в Украину — это новость, специально созданная для того, чтобы подорвать отношения между Турцией и Украиной и создать плохой имидж Украины и Турции в мире», — написал он.

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Издание Foreign Policy сообщало, что Турция якобы начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы, изготовленные во времена «холодной войны».

Как утверждает издание со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, передача первых снарядов состоялась еще в ноябре 2022 года. Позже эту информацию опровергли в посольстве Украины в Турции.