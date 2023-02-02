«Ничего хорошего». Война России против Украины затягивается, сложилась сложная ситуация — спикер Эрдогана 2 февраля, 17:20 Ибрагим Калин (Фото:1lurer.am)

Турция выразила обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации войны на территории Украины. Анкара не видит ее завершения в ближайшее время.

Об этом сообщает Anadolu.

Спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что масштабы войны только распространяются.

«Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны распространяются, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности и другими аспектами», — заявил спикер президента Турции Ибрагим Калин.

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Калин также назвал «понятным» предоставление военной помощи Украине. По его словам, мирное соглашение рано или поздно, однако, будет заключено. В то же время, оно будет учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины.

«Это — четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее, продолжают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются», — отметил спикер.

8 января Калин заявил, что из-за постоянных обстрелов российской армии война в Украине затягивается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. Эрдоган также провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого столкновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 января подчеркнул, что слова России о «прекращении огня» оказались лживыми — оккупанты продолжали обстрелы и удары по украинским городам. В результате обстрела россиянами Бахмута 6 января погибли двое гражданских, еще 13 человек получили ранения.