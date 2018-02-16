В центре внимания Украина: в Мюнхене стартует конференция по безопасности

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В Мюнхене начинается ежегодная конференция по безопасности

В Мюнхене начинается ежегодная конференция по безопасности

В Мюнхене начинается конференция по безопасности, которая продлится до 18 февраля.

Как сообщает Радио Свобода, в повестке дня конференции главным образом будет обсуждение конфликтов в Украине и Сирии, а также ядерные амбиции Северной Кореи.

Еще одним ключевым моментом конференции станет обсуждение ухудшенных отношений между Россией и Западом. Среди возможных обсуждаемых вызовов - сотрудничество в сфере обороны ЕС и НАТО, влияние технологий на демократию и ядерной безопасности.

Организаторы заявили, что на повестке дня конференции особое внимание будет уделяться роли Европейского союза в мире, отношениям блока с Москвой и Вашингтоном.

Президент Украины Петр Порошенко предварительно намерен выступить с речью на конференции 16 февраля.

Ожидается, что Мюнхенскую конференцию по безопасности посетят президенты и премьер-министры 20 стран мира, а также около 500 политиков и экспертов со всего мира.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене с 1962 года. Финансируется правительством Германии.

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