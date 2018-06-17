В центре Оттавы в Канаде появились плакаты против ЧМ-2018

В столице Канады Оттаве на столбах в центре города наклеили критические плакаты к российскому Чемпионату мира по футболу. Постеры нарисовал художник из Киева Андрей Ермоленко.
Об этом сообщил общественный активист Сергей Щелкунов в Facebook.
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"На столбах в центральной части Оттавы появились постеры Андрея Ермоленко", - написал он.
На фото заметно, что некоторые плакаты уже начали срывать прохожие.
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