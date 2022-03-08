«Территория, принадлежащая Японии». В Токио сделали заявление о Курилах, оккупированных Россией в 1945-м 8 марта, 07:52 Цей матеріал також доступний українською Территориальный спор между Японией и Россией до сих пор не решен (Фото:Russell Scott/Flickr)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».

Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.

«Северные территории являются территорией, принадлежащей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», — заявил премьер-министр Японии.

Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.

Для Токио эти острова — Северные территории — являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает их под своим контролем.

Читайте также: Вернет ли Путин Курилы японцам

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.