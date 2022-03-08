«Территория, принадлежащая Японии». В Токио сделали заявление о Курилах, оккупированных Россией в 1945-м
Территориальный спор между Японией и Россией до сих пор не решен (Фото:Russell Scott/Flickr)
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».
Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.
«Северные территории являются территорией, принадлежащей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», — заявил премьер-министр Японии.
Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.
Для Токио эти острова — Северные территории — являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает их под своим контролем.
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