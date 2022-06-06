Ramstein Alloy: НАТО проводит в странах Балтии учения ВВС с участием Швеции и Финляндии

6 июня, 13:02
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Учения ВВС НАТО проходят на фоне российской угрозы (Фото:mil.ee)

Учения ВВС НАТО проходят на фоне российской угрозы (Фото:mil.ee)

В понедельник, 6 июня, в странах Балтии стартовали учения военно-воздушных сил Североатлантического альянса Ramstein Alloy.

Об этом сообщили в пресс-службе генерального штаба Сил обороны Эстонии.

В учениях также примут участие ВВС Финляндии и Швеции, которые на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину также решили присоединиться к НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность.

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Среди прочего, в ходе воздушных маневров будут отрабатываться действия на случай потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, а также поисковые и спасательные работы.

На этот раз они проводятся параллельно с начавшимися 5 июня в водах Балтийского моря военно-морскими учениями НАТО Baltops 22 с участием 45 кораблей, более 75 самолетов и около 7000 человек из 14 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Военные учения Российская агрессия Швеция ВВС Финляндия Страны Балтии Война России против Украины

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