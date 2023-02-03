Обсудили ряд вопросов. Лубинец встретился с главным омбудсменом Турции

3 февраля, 14:25
Поделиться:
Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

В пятницу, 3 февраля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем.

Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмена в Telegram.

«Во время общения с турецким коллегой подчеркнул ему то, что РФ использует переговоры при посредничестве Турции как площадку для выражения политических лозунгов и распространения тезисов российской пропаганды», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам Лубинца, российская пропаганда работает на дискредитацию Украины и распространяет выдумки, не имеющие ничего общего с реальностью.

Читайте также:
Россияне похищают украинских сирот и снимают с ними видео сексуального характера — омбудсмен

Малкоч заявил, что РФ уже работает над списками гражданских. Речь идет об удерживаемых агрессором людях, которые старше 70 лет и старше 65, и которые имеют хронические болезни.

Однако Россия попросила время для работы с этими списками.

Лубинец поблагодарил Малкоча за присутствие, ведь Украине важно иметь поддержку турецкой стороны в важном вопросе переговоров с РФ по обмену военнопленных и гражданских.

https://www.youtube.com/watch?v=erw5xUiu-Ls&t=919s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X