Обсудили ряд вопросов. Лубинец встретился с главным омбудсменом Турции
Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)
В пятницу, 3 февраля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем.
Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмена в Telegram.
«Во время общения с турецким коллегой подчеркнул ему то, что РФ использует переговоры при посредничестве Турции как площадку для выражения политических лозунгов и распространения тезисов российской пропаганды», — говорится в сообщении.
По словам Лубинца, российская пропаганда работает на дискредитацию Украины и распространяет выдумки, не имеющие ничего общего с реальностью.
Малкоч заявил, что РФ уже работает над списками гражданских. Речь идет об удерживаемых агрессором людях, которые старше 70 лет и старше 65, и которые имеют хронические болезни.
Однако Россия попросила время для работы с этими списками.
Лубинец поблагодарил Малкоча за присутствие, ведь Украине важно иметь поддержку турецкой стороны в важном вопросе переговоров с РФ по обмену военнопленных и гражданских.