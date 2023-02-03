Обсудили ряд вопросов. Лубинец встретился с главным омбудсменом Турции 3 февраля, 14:25 Дмитрий Лубинец и Шереф Малкоч (Фото:t.me/dmytro_lubinetzs)

В пятницу, 3 февраля, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем.

Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмена в Telegram.

«Во время общения с турецким коллегой подчеркнул ему то, что РФ использует переговоры при посредничестве Турции как площадку для выражения политических лозунгов и распространения тезисов российской пропаганды», — говорится в сообщении.

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По словам Лубинца, российская пропаганда работает на дискредитацию Украины и распространяет выдумки, не имеющие ничего общего с реальностью.

Малкоч заявил, что РФ уже работает над списками гражданских. Речь идет об удерживаемых агрессором людях, которые старше 70 лет и старше 65, и которые имеют хронические болезни.

Однако Россия попросила время для работы с этими списками.

Лубинец поблагодарил Малкоча за присутствие, ведь Украине важно иметь поддержку турецкой стороны в важном вопросе переговоров с РФ по обмену военнопленных и гражданских.