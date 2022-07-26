«Путин сделал Россию изгоем». В Госдепе отреагировали на слова российского диктатора о «новом мировом порядке»

26 июля, 10:30
Нэд Прайс (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Нэд Прайс (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Спикер Госдепа США Нэд Прайс заявил, что российский диктатор Владимир Путин сделал Россию изгоем.

Комментируя высказывания диктатора о том, что «старый мировой порядок рухнул», Прайс заявил, что именно этот мировой порядок позволил таким странам, как Россия, «испытать рост, войти в международную систему, насладиться экономической интеграцией, политической интеграцией».

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«Все до тех пор, пока президент Путин не решил положить этому конец и свести на нет 30-летнюю экономическую интеграцию, сделать Россию изгоем из мирового сообщества», — сказал он на брифинге.

https://twitter.com/i/broadcasts/1mnGedpPwvYKX

По словам Прайса, эта международная система принесла пользу странам всего мира, в том числе тем, которые стремятся ей бросить вызов.

Диктатор Путин заявлял, что мировой порядок якобы «рухнул», но мир, по его мнению, «уже готов» к созданию нового.

https://www.youtube.com/watch?v=44cvKTYH9a0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Владимир Путин Госдеп Война России против Украины

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