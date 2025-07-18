Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не поддержали последние удары Израиля по Сирии . Она отметила, что Вашингтон четко выразил свое недовольство после обострения ситуации и оперативно принял меры для ее деэскалации.

Об этом сообщает Reuters.

«Относительно вмешательства и действий Израиля… Соединенные Штаты не поддержали недавние удары Израиля. Мы ведем дипломатические переговоры с Израилем и Сирией на самом высоком уровне, чтобы решить нынешний кризис и достичь длительного соглашения между двумя суверенными государствами», — отметила она.

Брюс воздержалась от ответа на вопрос, поддерживает ли Вашингтон военные операции Израиля, когда тот считает их целесообразными.

«Я не буду говорить о будущих или прошлых переговорах. Сейчас мы имеем дело с этим конкретным эпизодом, с тем, что было необходимо, и я думаю, что мы очень четко выразили свое недовольство, безусловно, президент выразил его, и мы очень быстро работали, чтобы это прекратить», — сказала она.

Она отметила, что США осуждают насилие в Сирии и активно сотрудничают со всеми сторонами конфликта для поиска путей деэскалации и продолжения диалога по интеграции. Также Вашингтон призвал сирийские власти взять на себя ведущую роль в этом процессе.

16 июля Армия обороны Израиля атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданиям Генштаба Сирии и президентского дворца. Такая же ситуация и со зданием Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары». Описывая новых правителей Сирии как «замаскированных джихадистов», Израиль заявил, что не позволит им перебросить силы на юг Сирии, и пообещал защитить друзскую общину региона от нападений.

Впоследствии стало известно, что сирийские чиновники и лидеры друзского религиозного меньшинства объявили о возобновлении перемирия после многодневных столкновений, которые вызвали вмешательство Израиля.