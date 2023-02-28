В США заявили, что китайская компания передавала ЧВК Вагнера спутниковые снимки

28 февраля, 19:14
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Китайская спутниковая компания Spacety передавала спутниковые снимки кремлевской ЧВК Вагнера, которая участвует в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на слушаниях в Конгрессе, передает Reuters.

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Министерство финансов США внесло Spacety в санкционный список в конце января 2023 года. По данным ведомства, Spacety China передала российской технологической компании Терра-Тех спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой, которые должны были помочь боевикам ЧВК Вагнера. Также в черный список попала дочерняя компания Spacety China в Люксембурге.

Видео дня

США 26 января признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией.

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Ранее в ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность передать летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Китай Российская агрессия Спутниковые снимки Санкции США Санкции Запада Россия-Китай Спутниковые фото Частная военная компания Вагнера ЧВК США-Китай Война России против Украины

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