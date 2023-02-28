В США заявили, что китайская компания передавала ЧВК Вагнера спутниковые снимки
Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)
Китайская спутниковая компания Spacety передавала спутниковые снимки кремлевской ЧВК Вагнера, которая участвует в полномасштабной войне России против Украины.
Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк на слушаниях в Конгрессе, передает Reuters.
Министерство финансов США внесло Spacety в санкционный список в конце января 2023 года. По данным ведомства, Spacety China передала российской технологической компании Терра-Тех спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой, которые должны были помочь боевикам ЧВК Вагнера. Также в черный список попала дочерняя компания Spacety China в Люксембурге.
США 26 января признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией.
Ранее в ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность передать летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии.