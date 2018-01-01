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В США заметили активные попытки России вмешаться в выборы в Украине

Сегодня, 06:03
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Россия воспринимает Украину как очень уязвимую цель

Российское правительство активно пытается вмешаться во внутренние дела в Украине, в том числе в контексте президентских и парламентских выборов, запланированных на 2019 год.

Такую оценку озвучил высокопоставленный представитель Государственного департамента США во время брифинга для журналистов, передает Укринформ.

"Мы видим заметный рост - уже на очень высоком уровне - российского вмешательства во внутренние дела Украины", - отметил официальный представитель Госдепа в ответ на вопрос, как оценивает администрация США попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине.

"Думаю, что россияне - и я должен назвать конкретно российское правительство, потому что считаю, что эти решения исходят от Путина - воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются в разные способы подорвать доверие к демократическим институтам", - отметил американский чиновник.

В этой связи он также обратил внимание на высокий уровень кибер-активности россиян.

По его словам, Государственный департамент США обеспечил большую практическую поддержку Украине, в том числе в сфере усиления кибер-защиты.

"Итак, мы закатали рукава и ежедневно работаем с ними (с украинской стороной - ред.), чтобы сделать Украину и ее учреждения более устойчивыми к этим нападениям", - подчеркнул представитель Госдепа.

Теги:   Выборы Украина Госдеп США Россия

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