У США заканчиваются некоторые высококлассные системы вооружения и боеприпасы, которые нужны Украине — CNN

17 ноября, 17:42
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В США заканчиваются излишки некоторых видов вооружения и боеприпасов, в которых нуждается Украина (Фото:Christopher O’Quin, США Marine Corps/Wikipedia)

В США заканчиваются излишки некоторых видов вооружения и боеприпасов, в которых нуждается Украина (Фото:Christopher O’Quin, США Marine Corps/Wikipedia)

В США заканчиваются некоторые высококлассные системы вооружения и боеприпасы почти через девять месяцев поставок Украине, сообщает CNN со ссылкой на троих американских чиновников. Особую обеспокоенность вызывают 155-мм артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты Stinger.

Отмечается, что нагрузка на запасы оружия и способность американской промышленности удовлетворять спрос является одним из ключевых вызовов, с которыми сталкивается администрация Джо Байдена, поскольку США продолжают предоставлять Украине оружие на миллиарды долларов.

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Один из чиновников сказал, что запасы определенных систем «уменьшаются», поскольку существует «конечное количество» избыточных запасов, которыми США могут поделиться.

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Источники CNN сообщили, что среди систем вооружений, запасы которых вызывают особую обеспокоенность — 155-мм артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты Stinger.

Некоторые источники также выразили обеспокоенность по поводу производства США дополнительных систем вооружений, включая антирадарные ракеты HARM, ракеты класса «земля-земля» GMLRS и переносными противотанковыми ракетами Javelin, хотя США решили увеличить производство этих и других систем.

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Многочисленные официальные лица подчеркнули телеканалу, что США никогда не подвергнут риску свою собственную обороноспособность, и что каждая поставка оценивается по ее влиянию на стратегические резервы США.

Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

15 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине следует усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США Военная помощь Война России против Украины

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