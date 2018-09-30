В США заявили о возможной морской блокаде России

Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что американский флот может устроить морскую блокаду российским суднам, которые поставляют энергоносители на Ближний Восток, передает Washington Examiner.

По его словам, причиной присутствия Москвы в ближневосточном регионе является именно продажа нефти, от которой зависит экономика России.

Зинке подчеркнул, что возможности флота США позволяют блокировать морские пути, чтобы Россия не контролировала на Ближнем Востоке рынок энергоносителей так, как она контролирует его в Европе.

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Напомним, в последние месяцы РФ осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.

25 сентября, два корабля ВМС Украины Донбасс и Корец прибыли в Мариуполь. ВМС Украины сообщили о попытках провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.

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