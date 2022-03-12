Не похоже, что Путин сейчас хочет вести переговоры о прекращении войны — представитель Госдепа

12 марта, 13:07
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Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

В Госдепартаменте заявили, что не похоже на то, что президент России Владимир Путин сейчас готов к переговорам.

Об этом сообщает CNN.

«Мы оказываем это давление в надежде, что в конечном итоге будет достигнуто решение путем переговоров, но не похоже, что Путин хочет этого прямо сейчас», — сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, позиция США заключается в том, что они будут поддерживать решение путем переговоров, которое уважает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

«И точка», — сказал представитель Госдепартамента.

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Прайс заявил, что США поддержали бы разговор между Зеленским и Путиным, но по-прежнему скептически относятся к тому, что он может привести к прогрессу в дипломатическом решении прямо сейчас.

«Мы бы поддержали наших украинских партнеров в дипломатических предложениях, дипломатических инициативах, в которых они хотят принять участие. Это не означает, что мы возлагаем на них большие надежды в данный момент», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Владимир Путин Война России против Украины

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