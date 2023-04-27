Российская армия сейчас может быть больше, чем в начале вторжения в Украину — топ-генерал США

27 апреля, 17:20
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Россия пытается восполнить потери армии вторжения (Фото:ГУР МО)

Россия пытается восполнить потери армии вторжения (Фото:ГУР МО)

Российские войска сейчас могут быть больше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на командующего Европейским командованием США генерала Кристофера Каволи.

«Российские сухопутные силы несколько деградировали в результате этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта», — заявил американский генерал во время перед Палатой представителей.

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Также, по его данным, российские оккупанты потеряли 80 самолетов, но у них остается еще тысяча истребителей и истребителей-бомбардировщиков.

Ранее СМИ сообщали, что после неудач на поле боя Россия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников. В Британии считают, что это сделать вряд ли удастся.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 188920 своих военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Войска РФ Российская армия

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