«Трамп разочарован». Посол США при НАТО осудил последние удары РФ по Украине, но призвал к сдержанности «обе стороны»

Президент Дональд Трамп «разочарован» из-за недавних российских ударов по гражданскому населению в Украине. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер во время брифинга для журналистов перед саммитом в Гааге, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, считает ли президент США, что Россия стремится к миру на фоне последних массированных ударов, Уитакер осудил атаки.

«Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударов по гражданским в Украине и хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибших, включая гражданина Америки, погибшего во время одного из последних ударов», — заявил он.

Уитакер отметил, что такие действия РФ вызвали разочарование у президента США.

«Президент Трамп заявил, что очень разочарован тем, что люди гибнут во время переговоров», — сказал посол.

В то же время дипломат призвал «обе стороны к сдержанности».

В ночь на 23 июня россияне атаковали Украину 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К.

Противовоздушная оборона обезвредила 354 средства воздушного нападения врага, 158 были сбиты огневыми средствами, 196 — локально потеряны.

В результате российской атаки в Киеве погибли по меньшей мере девять человек, еще около 30 — пострадали.

Также в ночь на 17 июня, во время очередной массированной воздушной атаки на Киев, в Соломенском районе умер гражданин США Фред Гранди, который приехал в Украину в качестве волонтера. В результате российского удара тогда погибли 28 человек.

Фото: NV

Газета NYT писала, что 61-летний американский художник отправился в Киев в конце мая. По словам его родных, решение Гранди поехать в Украину было обусловлено разочарованием в политике США в отношении войны, в частности позицией американского президента Дональда Трампа. В столице Украины Гранди помогал разбирать завалы после обстрелов.