Минюст США сообщил об уничтожении глобальной российской хакерской сети
Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций (Фото:pexels/thisisengineering)
Правоохранительные органы США, Германии, Нидерландов и Великобритании уничтожили глобальную российскую хакерскую сеть RSocks. Это был масштабный ботнет.
Об этом говорится в сообщении Минюста США.
Ботнет – это группа сломанных устройств, подключенных к Интернету, которые контролируются без ведома владельца и обычно используются для вредоносных целей. Среди устройств RSocks, включая часы, маршрутизаторы, системы отпирания гаражей, устройства Android и компьютеры.
Как пишет Reuters, пользователи RSocks платили от 30 до 200 долларов за перенаправление вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть настоящий источник трафика.
Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций в США, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники.
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