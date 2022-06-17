Минюст США сообщил об уничтожении глобальной российской хакерской сети

17 июня, 07:02
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Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций (Фото:pexels/thisisengineering)

Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций (Фото:pexels/thisisengineering)

Правоохранительные органы США, Германии, Нидерландов и Великобритании уничтожили глобальную российскую хакерскую сеть RSocks. Это был масштабный ботнет.

Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Ботнет – это группа сломанных устройств, подключенных к Интернету, которые контролируются без ведома владельца и обычно используются для вредоносных целей. Среди устройств RSocks, включая часы, маршрутизаторы, системы отпирания гаражей, устройства Android и компьютеры.

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Как пишет Reuters, пользователи RSocks платили от 30 до 200 долларов за перенаправление вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть настоящий источник трафика.

Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций в США, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Нидерланды Хакеры Германия Киберпреступность Российские хакеры

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