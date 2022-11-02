Разговоры российских генералов о применении ядерного оружия в Украине могли быть вырваны из контекста — CNN
В США обеспокоены тем, что российские генералы все больше разочарованы своими потерями в Украине (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)
Информация о том, что российские военные чиновники обсуждали, как и при каких условиях страна-агрессор применит тактическое ядерное оружие в Украине, — не точные разведданные, а скорее анализ, и разговоры могут быть вырваны из контекста. Об этом сообщает CNN в среду, 2 ноября, со ссылкой на несколько осведомленных источников.
По словам собеседников CNN, которые ознакомились с оценкой, подготовленной Национальным советом по разведке, это не документ с высокой степенью достоверности и скорее аналитика, а не «необработанные разведданные». Из-за этого некоторые официальные лица считают, что разговоры, которые упоминались в документе, могли быть вырваны из контекста и не обязательно указывают на планы России применить ядерное оружие.
По данным США, нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин решил пойти на применение ядерного оружия, и считается, что он не участвовал в обсуждениях, о которых шла речь в докладе, пишет CNN.
При этом другие американские официальные лица, которые ознакомились с документом, обеспокоены, потому что он «дает редкую возможность» узнать содержание разговоров высокопоставленных российских генералов и показывает, насколько они недовольны российскими потерями в ходе полномасштабной войны.
Как отмечает CNN, некоторые чиновники опасаются, что «разочарование может перерасти в отчаяние». Также у них возникают вопросы, означают ли российские попытки аннексии четырех областей Украины, что страна-агрессор «готова принять крайние меры для защиты этой территории».
Газета The New York Times 2 ноября сообщила со ссылкой на источники, что высокопоставленные руководители вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал материал «накачкой темы ядерного оружия».
21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.