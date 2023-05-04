Байден и Зеленский общаются «регулярно и часто» — Кирби 4 мая, 23:21 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:twitter.com/Podolyak_M)

Президент США Джо Байден имеет довольно регулярные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, но планы на ближайший разговор неизвестны.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

Кирби отметил, что сейчас не может сказать конкретно, когда президенты снова планируют поговорить.

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Он подчеркнул, что лидеры США и Украины коммуницируют регулярно.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден обсудили, как в 2023 году сделать все для победы в развязанной Россией войне.

Джо Байден «покинул Вашингтон без предупреждения» и прибыл в Киев 20 февраля на поезде из Польши, сообщила NYT. Rolling Stone пишет, что Байдену предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.



Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи на 460 млн долларов, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия. После Украины американский президент направился в Польшу.